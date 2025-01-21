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Тренер Двалишвили: сломанная рука Умара не сыграла роли в бою, да и кому какое дело?

Тренер Двалишвили: сломанная рука Умара не сыграла роли в бою, да и кому какое дело?
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Джон Вуд, тренер грузинского бойца Мераба Двалишвили высказался о победе своего подопечного в бою с россиянином Умаром Нурмагомедова на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Нет, ничто нас не удивило в этом бою, совсем нет. Он сделал то, что я думал, он сделает, и, возможно, он сломал руку в первом раунде, а возможно, и нет, кто знает. Насколько я помню, сломанная рука не влияет на кардио, я не думаю, что ваша рука и лёгкие связаны, так что это никак не сыграло роли, и кому какое дело – это бой, такое случается.

Если уж на то пошло, я бы сказал, что это, возможно, было даже легче, чем ожидалось, и это не неуважение, это говорит о том, насколько хорош Мераб. И я действительно хочу, чтобы люди начали это замечать», — приводит слова Вуда Bloody Elbow.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

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