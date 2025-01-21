Тренер Двалишвили раскрыл, с какими травмами грузин подходил к бою с Умаром Нурмагомедовым

Джон Вуд, тренер грузинского бойца Мераба Двалишвили рассказал, с какими травмами спортсмен подходил к бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

«Его нога… Он порезал ногу об скамейку, когда проходил мимо. У него были порезы повсюду, но он продолжал тренироваться, несмотря на это. В итоге он поздно зашил порезы, и швы разошлись… Вся его голень была инфицирована, и это стало проблемой даже для допуска к бою.

Потом его спина. На днях команда UFC пришла к нему, а он занимался на улице, неудачно прыгнул и защемил нерв. Из-за этого он не мог ходить неделю. Это был непростой тренировочный лагерь», — приводит слова Вуда Bloody Elbow.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

Двалишвили получил травму ноги при подготовке к бою