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Тренер Двалишвили раскрыл, с какими травмами грузин подходил к бою с Умаром Нурмагомедовым

Тренер Двалишвили раскрыл, с какими травмами грузин подходил к бою с Умаром Нурмагомедовым
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Джон Вуд, тренер грузинского бойца Мераба Двалишвили рассказал, с какими травмами спортсмен подходил к бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Его нога… Он порезал ногу об скамейку, когда проходил мимо. У него были порезы повсюду, но он продолжал тренироваться, несмотря на это. В итоге он поздно зашил порезы, и швы разошлись… Вся его голень была инфицирована, и это стало проблемой даже для допуска к бою.

Потом его спина. На днях команда UFC пришла к нему, а он занимался на улице, неудачно прыгнул и защемил нерв. Из-за этого он не мог ходить неделю. Это был непростой тренировочный лагерь», — приводит слова Вуда Bloody Elbow.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

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