«Перейра сразится с бойцом высшего уровня, а не просто ударником». Штырков — об Анкалаеве

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», высказался о предстоящем бое за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Ну наконец-то! Я думаю, Магомед как никто другой заслужил второй шанс. И первый заслужил: у Блаховича, я считаю, он выиграл, но, опять же, моё мнение там особо не котируется. В любом случае он доказал, что является претендентом номер один.

Сейчас Перейра точно встретится с оппонентом наивысшего уровня с точки зрения ММА как вида единоборств, не с каким-нибудь ударником или ещё с кем-то, а именно с человеком, который во всей красе может показать, что такое ММА. Сейчас, конечно, Перейру проверят по-настоящему», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.