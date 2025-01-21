Царукян не исключил, что сразится с Чендлером в следующем бою

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян не исключил, что его следующим соперником станет экс-претендент на титул американец Майкл Чендлер.

«Я могу побить кого угодно. Если UFC хочет, чтобы я побил Чендлера, а затем побил Оливейру, чтобы сразиться за титул с Исламом, — я соглашусь», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Царукян должен был сразиться за титул организации с соотечественником Исламом Махачевым на турнире UFC 311, однако снялся менее чем за сутки до боя из-за травмы спины. Махачев провёл поединок с бразильцем Ренато Мойкано, одержав досрочную победу в первом раунде.