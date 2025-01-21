Двалишвили поднялся на пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) Мераб Двалишвили поднялся на пятое место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Напомним, поединок бойцов состоялся 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой Двалишвили единогласным решением (48-47, 49-46, 48-47).

Рейтинг pound-for-pound UFC (топ-5):

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Джон Джонс (США).

3. Алекс Перейра (Бразилия).

4. Илия Топурия (Грузия).

5. Мераб Двалишвили (Грузия).

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году и в сентябре 2024-го сразился за титул, победив судейским решением американца Шона О’Мэлли. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.