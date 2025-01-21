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Перейра: Анкалаев обычный парень, я буду готов ко всему, что он предложит

Перейра: Анкалаев обычный парень, я буду готов ко всему, что он предложит
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Он опасен, как и любой боец, с которым я дрался. Он обычный парень. Очевидно, у него есть свой арсенал, свои сильные стороны, но я усердно тренируюсь и быстро развиваюсь. И я буду готов ко всему», — приводит слова Перейры ESPN.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

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