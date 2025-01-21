Менеджер Владимира Кличко высказался о возвращении украинца на ринг

Том Леффлер, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко (64-5, 53 KO), высказался о потенциальном возвращении украинца на ринг.

По словам функционера, Кличко продолжает поддерживать себя в форме ради возможного поединка.

«Владимир в превосходной форме. Он не будет драться с Усиком. Он хотел подраться с Фьюри, но тот, судя по всему, взял очередную паузу», — сказал Леффлер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Владимиру Кличко 48 лет. Украинец завершил карьеру в 2017 году, после досрочного поражения от британца Энтони Джошуа.

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