Царукян назвал причину, которая могла повлиять на травму спины перед UFC 311

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян не исключил, что мог травмировать спину из-за ослабления организма на весогонке перед турниром UFC 311.

«Меня ничего не беспокоило. Чувствовал себя хорошо. Был готов. Никаких проблем. Это произошло, когда я начал гонять вес. Не знаю, как это правильно сказать… Возможно, это произошло из-за весогонки», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Царукян должен был сразиться за титул организации с соотечественником Исламом Махачевым, однако снялся менее чем за сутки до боя. Махачев провел поединок с бразильцем Ренато Мойкано, одержав досрочную победу в первом раунде.