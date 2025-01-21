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Царукян назвал причину, которая могла повлиять на травму спины перед UFC 311

Царукян назвал причину, которая могла повлиять на травму спины перед UFC 311
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян не исключил, что мог травмировать спину из-за ослабления организма на весогонке перед турниром UFC 311.

«Меня ничего не беспокоило. Чувствовал себя хорошо. Был готов. Никаких проблем. Это произошло, когда я начал гонять вес. Не знаю, как это правильно сказать… Возможно, это произошло из-за весогонки», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Царукян должен был сразиться за титул организации с соотечественником Исламом Махачевым, однако снялся менее чем за сутки до боя. Махачев провел поединок с бразильцем Ренато Мойкано, одержав досрочную победу в первом раунде.

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