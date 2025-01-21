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Пётр Ян поднялся на вторую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе

Пётр Ян поднялся на вторую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поднялся на вторую строчку рейтинга дивизиона.

Первый номер россиянин Умар Нурмагомедов проиграл единогласным решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC 311 и опустился на третье место.

Рейтинг UFC в легчайшем весе (топ-5):

Чемпион – Мераб Двалишвили (Грузия);
1. Шон О’Мэлли (США);
2. Пётр Ян (Россия);
3. Умар Нурмагомедов (Россия);
4. Кори Сэндхаген (США)
5. Дейвисон Фигейреду (Бразилия).

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением бразильского экс-чемпиона Дейвисона Фигейреду.

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