Джон Джонс встретился с Сен-Пьером, Цукербергом и братьями Пол на инаугурации Трампа

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост на своей странице, где поделился с подписчиками свежими фотографиями.

«Для меня было честью присутствовать на инаугурации и чествовать 47-го президента Соединённых Штатов. Вечер был необыкновенным. Преисполнен благодарностью за возможность увидеть такой исторический момент. Я глубоко признателен за то, что был частью этого особого мероприятия, в окружении людей, которые разделяют любовь к этой великой нации. Этот опыт навсегда останется напоминанием о стойкости, надежде и силе, которые определяют американский дух. Эта ночь запомнится надолго!» — написал Джонс, прикрепив к сообщению фото с канадским бойцом Джорджем Сен-Пьером, предпринимателем Марком Цукербергом и братьями Джейком и Логаном Пол.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

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