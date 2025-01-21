Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провёл битву взглядов со своим будущим соперником, ирландцем Полом Хьюзом. Их поединок состоится на турнире PFL 25 января в Дубае (ОАЭ).

Фото: Кадр из видео

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.