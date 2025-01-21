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Двалишвили обратился к Царукяну, снявшемуся с боя с Махачевым на UFC 311

Двалишвили обратился к Царукяну, снявшемуся с боя с Махачевым на UFC 311
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) и чемпион промоушена UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили поддержал российско-армянского бойца Армана Царукяна, который снялся с поединка с обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января мск.

«Поправляйся скорее, Арман», — написал Двалишвили в комментариях под одним из постов Царукяна в социальных сетях.

Новым соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано. Ислам победил его в первом раунде за счёт удушающего приёма.

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Тренировка Армана Царукяна перед UFC 311:

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