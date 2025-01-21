Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мендес: Умар не сказал нам, что сломал руку, мы бы изменили план на бой с Двалишвили

Мендес: Умар не сказал нам, что сломал руку, мы бы изменили план на бой с Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер россиянина Умара Нурмагомедова, заявил, что если бы его подопечный сообщил во время боя с Мерабом Двалишвили, что сломал руку, то бой прошёл бы по другому сценарию.

«Если бы он сказал мне, что сломал руку, мы бы изменили план на бой. Хабиб и я полностью изменили бы план, потому что Хабиб является отличным угловым. Он один из величайших. Умар нам не сказал. Это показывает, какой он воин. Но если бы он сказал, то мы бы поменяли тактику. Зачем нам делать то, что мы сделали, заставляя его работать сломанной рукой, если бы мы знали об этом. Это было бы глупо.

Я бы заставил его больше работать ногами. Сохранять дистанцию, продолжать наносить удары ногами. Он хорош в этом. В какой-то момент я увидел, что Умар всё больше опускает голову. И подумал о том, что Мераб, должно быть, настолько сильнее. Да, он действительно силён. Но я не знал, что Умар сломал руку. Он нам не сказал», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере. Также на его счету 18 побед.

Двалишвили, в свою очередь, одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.

Материалы по теме
Так Умар топ или нет? Какие теперь перспективы у брата Хабиба
Так Умар топ или нет? Какие теперь перспективы у брата Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android