Мендес: Умар не сказал нам, что сломал руку, мы бы изменили план на бой с Двалишвили

Хавьер Мендес, тренер россиянина Умара Нурмагомедова, заявил, что если бы его подопечный сообщил во время боя с Мерабом Двалишвили, что сломал руку, то бой прошёл бы по другому сценарию.

«Если бы он сказал мне, что сломал руку, мы бы изменили план на бой. Хабиб и я полностью изменили бы план, потому что Хабиб является отличным угловым. Он один из величайших. Умар нам не сказал. Это показывает, какой он воин. Но если бы он сказал, то мы бы поменяли тактику. Зачем нам делать то, что мы сделали, заставляя его работать сломанной рукой, если бы мы знали об этом. Это было бы глупо.

Я бы заставил его больше работать ногами. Сохранять дистанцию, продолжать наносить удары ногами. Он хорош в этом. В какой-то момент я увидел, что Умар всё больше опускает голову. И подумал о том, что Мераб, должно быть, настолько сильнее. Да, он действительно силён. Но я не знал, что Умар сломал руку. Он нам не сказал», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Грузин нанёс россиянину первое поражение в карьере. Также на его счету 18 побед.

Двалишвили, в свою очередь, одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету четыре поражения.