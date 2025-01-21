Александр Усик: после бокса стану футболистом, контракт уже есть

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик признался, что хотел бы поиграть в футбол после завершения карьеры. Усик также напомнил, что имеет контракт с футбольным клубом «Полесье» и выходил на поле, представляя команду в товарищеских матчах.

«Планы после бокса? Я буду футболистом. Я профессиональный игрок. У меня уже есть контракт с украинской командой «Полесье». Недавно она победила «Шахтёр». Вы же знаете такую команду?

Послушайте, я давно болею за киевское «Динамо». Потому что ещё в детстве, когда впервые сходил с папой на стадион, это был стадион «Динамо» Киев. Это клуб с богатой историей, но «Полесье» дало мне возможность, и я подписал контракт. В будущем я забью гол «Динамо», – сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

Усик встретился с Криштиану Роналду: