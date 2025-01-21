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Хьюз провокационно отреагировал на слова о возможном «падении Нурмагомедовых»

Ирландский боец смешанных единоборств отреагировал на пост в социальных сетях о возможном поражении Усмана Нурмагомедова в поединке с ним.

«Если Усман Нурмагомедов проиграет Полу Хьюзу в эту субботу, то мы наконец можем стать свидетелями падения Нурмагомедовых», — гласит пост пользователя ACD MMA.

«Когда», — поправил на своей странице Пол Хьюз.

Поединок между действующим чемпионом Bellator Усмакном Нурмагомедовым и Полом Хьюзом состоится на турнире PFL 25 января в Дубае (ОАЭ).

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.