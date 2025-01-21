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Камару Усман ответил, с кем должен подраться Ислам Махачев в следующем бою

Камару Усман ответил, с кем должен подраться Ислам Махачев в следующем бою
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев, являющийся чемпионом промоушена в лёгком весе, должен подняться в полусредний дивизион и сразиться с Белалом Мухаммадом, несмотря на хорошие отношения с ним. Белал – чемпион UFC в полусреднем весе.

«Вся эти разговоры о том, что Белал тренируется с ним, не годятся. Он должен подняться в весе и уничтожить его. Он должен забрать этот пояс и думать о следующем шаге», — сказал Усман на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 311, Махачев встречался с бразильцем Ренато Мойкано и победил его в первом раунде за счёт удушающего приёма. Изначально Ислам должен был сразиться с Арманом Царукяном, однако тот был вынужден сняться в преддверии поединка из-за травмы.

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