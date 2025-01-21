Абдель-Азиз назвал трёх топовых бойцов, поединков с которыми UFC для Махачева не планирует

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, который занимается карьерой действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился подробностями относительно планов промоушена на российского бойца.

«У UFC совершенно другие планы на Ислама. Они не включают бои с Чарльзом Оливейрой, Арманом Царукяном или Илией Топурией. Но это непредсказуемый вид спорта, и неизвестно, что может произойти», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 311, Махачев встречался с бразильцем Ренато Мойкано и победил его в первом раунде за счёт удушающего приёма. Изначально Ислам должен был сразиться с Арманом Царукяном, однако тот был вынужден сняться из-за травмы.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: