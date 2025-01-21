Хабиб обратился к Усману Нурмагомедову перед его боем с ирландцем Полом Хьюзом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о заключительной подготовке своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова к поединку с ирландцем Полом Хьюзом. Спортсмены сразятся на турнире PFL 25 января в Дубае (ОАЭ). Усман является действующим обладателем чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

«Мы уже в Дубае, и все в строю. Следующая цель — это защита пояса Bellator. Усман, теперь твоя очередь доказать, кто тут лучший. Увидимся в субботу на Coca-Cola Arena, Dubai», – написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом: