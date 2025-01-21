«Бразилия, прости за то, что собираюсь с ним сделать». Анкалаев — о поединке с Перейрой

Первый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Бразилия, извини за то, что я собираюсь сделать с твоим парнем», — написал на своей странице в социальной сети Магомед Анкалаев.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Алекс Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.