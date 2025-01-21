Анонсирован турнир под эгидой The Ring с участием Райана Гарсии и Девина Хейни

Журнал The Ring анонсировал первый боксёрский турнир под своей эгидой, который состоится в мае этого года в США. Как информирует пресс-служба организации, участие в спортивном мероприятии примут такие спортсмены, как Райан Гарсия и Девин Хейни.

Соперником Гарсии станет бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро, а Хейни сразится с американцем Хосе Рамиресом. Также на турнире выступят конголезец Мартин Баколе и представитель Нигерии Эфе Аджагба. Они проведут очный поединок.

«Более подробная информация о месте проведения и точной дате будет объявлена позже», — написал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях.

Ожидается, что поединки Гарсии и Хейни станут промежуточными перед их реваншем.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя: