Джейк Пол встретился с недавним соперником Майком Тайсоном на инаугурации Трампа

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Пол показал, как посетил президентскую инаугурацию Дональда Трампа. На мероприятии Джейк встретился со своим недавним соперником Майком Тайсоном. Блогер показал снимок с Тайсоном, а также с братом Логаном и Эвандером Холифилдом.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Из личного архива Джейка Пола

В настоящий момент Джейку 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В активе Пола 12 поединков по правилам бокса, в которых он добыл 11 побед и потерпел одно поражение. Бой с Тайсоном состоялся в ноябре прошлого года. Он продолжался все восемь раундов (каждый по две минуты) и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

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Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха: