Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол встретился с недавним соперником Майком Тайсоном на инаугурации Трампа

Джейк Пол встретился с недавним соперником Майком Тайсоном на инаугурации Трампа
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Пол показал, как посетил президентскую инаугурацию Дональда Трампа. На мероприятии Джейк встретился со своим недавним соперником Майком Тайсоном. Блогер показал снимок с Тайсоном, а также с братом Логаном и Эвандером Холифилдом.

Фото: Из личного архива Джейка Пола

Фото: Из личного архива Джейка Пола

В настоящий момент Джейку 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. В активе Пола 12 поединков по правилам бокса, в которых он добыл 11 побед и потерпел одно поражение. Бой с Тайсоном состоялся в ноябре прошлого года. Он продолжался все восемь раундов (каждый по две минуты) и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

Материалы по теме
Фото
Джон Джонс встретился с Сен-Пьером, Цукербергом и братьями Пол на инаугурации Трампа

Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android