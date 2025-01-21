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«Кто ты такой?» Усман Нурмагомедов рассмеялся во время стердауна с Хьюзом

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов и его будущий соперник, ирландец Пол Хьюз перекинулись несколькими фразами после битвы взглядов, которая прошла сегодня в Дубае (ОАЭ).

«Моё время, вперёд», — сказал Пол Хьюз.

«Можем сделать это здесь», — ответил Усман Нурмагомедов.

Хьюз: «Несколько дней».

Усман Нурмагомедов: «Если хочешь, можем сделать это здесь».

Хьюз: «Что?»

Усман Нурмагомедов: «Что сам захочешь».

Хьюз: «Бро, мы дерёмся через четыре дня. Ты сфокусирован на этом дне».

Усман Нурмагомедов: «Я соредоточен каждый день».

Хьюз: «Ты смотришь мимо меня».

Усман Нурмагомедов: «Кто ты такой?»

Хьюз: «Именно»

Усман Нурмагомедов: «Убирайся отсюда. Посмотрим. Что?»

Хьюз: «Моё время. Новый чемпион в городе!»

Усман Нурмагомедов не сдержал смех после заключительных слов Хьюза.

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.