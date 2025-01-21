«Кто ты такой?» Усман Нурмагомедов рассмеялся во время стердауна с Хьюзом

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов и его будущий соперник, ирландец Пол Хьюз перекинулись несколькими фразами после битвы взглядов, которая прошла сегодня в Дубае (ОАЭ).
«Моё время, вперёд», — сказал Пол Хьюз.
«Можем сделать это здесь», — ответил Усман Нурмагомедов.
Хьюз: «Несколько дней».
Усман Нурмагомедов: «Если хочешь, можем сделать это здесь».
Хьюз: «Что?»
Усман Нурмагомедов: «Что сам захочешь».
Хьюз: «Бро, мы дерёмся через четыре дня. Ты сфокусирован на этом дне».
Усман Нурмагомедов: «Я соредоточен каждый день».
Хьюз: «Ты смотришь мимо меня».
Усман Нурмагомедов: «Кто ты такой?»
Хьюз: «Именно»
Усман Нурмагомедов: «Убирайся отсюда. Посмотрим. Что?»
Хьюз: «Моё время. Новый чемпион в городе!»
Усман Нурмагомедов не сдержал смех после заключительных слов Хьюза.
Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).
Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.