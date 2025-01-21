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Александр Шаблий назвал промоушен, в котором выступит в 2025 году, и сроки следующего боя

Александр Шаблий назвал промоушен, в котором выступит в 2025 году, и сроки следующего боя
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий рассказал, что в 2025 году примет участие в Гран-при PFL в лёгком весе после прекращения существования Bellator.

В Bellator Шаблий выступал с 2021 года. Недавно сообщалось, что лига прекратит существование в 2025-м. В конце 2023 года собственником Bellator стал промоушен PFL.

«Я захожу в новый сезон Гран при PFL в 2025 году. Там будет немного другой формат. Три боя, а не четыре. Окончательный состав участников пока не знаю, но уже начал подготовку — в апреле будет первый поединок», — приводит слова Шаблия «Матч ТВ».

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