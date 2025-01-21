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«Он будет унижен». Пол Хьюз — об Усмане Нурмагомедове

«Он будет унижен». Пол Хьюз — об Усмане Нурмагомедове
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Ирландский боец смешанных единоборств Пол Хьюз высказался о своей беседе с чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Усманом Нурмагомедовым во время битвы взглядов.

«Он будет унижен», — написал на своей странице в социальной сети Пол Хьюз.

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.

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