«Он будет унижен». Пол Хьюз — об Усмане Нурмагомедове

Ирландский боец смешанных единоборств Пол Хьюз высказался о своей беседе с чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Усманом Нурмагомедовым во время битвы взглядов.

«Он будет унижен», — написал на своей странице в социальной сети Пол Хьюз.

Рекорд непобеждённого Усмана Нурмагомедова состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся).

Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL Champions Series: Road to Dubai и событий вокруг него.