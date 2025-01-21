«Напряжёнка, может, чёрная кошка пробежала». Орловский — о фото Даны Уайта и Барака Обамы

Известный белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский пошутил по поводу момента, который попал в кадр трансляции. На скриншоте, который Орловский разместил на своей странице в социальных сетях, присутствуют президент промоушена UFC Дана Уайт и бывший президент США Барак Обама.
«Напряжёнка какая-то между Даной Уайтом и Бараком Обамой. Может, кошка пробежала, чёрная», — написал Орловский.
Фото: Скриншот на странице Андрея Орловского в социальных сетях
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