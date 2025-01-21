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Тухугов оценил шансы Умара Нурмагомедова на титул в UFC после поражения в бою с Двалишвили

Тухугов оценил шансы Умара Нурмагомедова на титул в UFC после поражения в бою с Двалишвили
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Россиянин Зубайра Тухугов поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, потерпевшего поражение в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Спортсмены встречались на турнире UFC 311. Двалишвили победил единогласным решением судей. Это поражение стало для Умара первым в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед.

«Брат, мы все были уверены, что тебе отдадут этот бой. Раз судьи так решили, значит на это воля Аллаха. Чтобы стать чемпионом UFC, у тебя есть всё! И совсем скоро ты им станешь, иншаАллах», — написал Тухугов на своей странице в социальных сетях.

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