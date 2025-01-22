Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уланбеков высказался об Умаре Нурмагомедове после его поражения в бою с Двалишвили

Уланбеков высказался об Умаре Нурмагомедове после его поражения в бою с Двалишвили
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков, выступающий в наилегчайшем весе UFC, поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, который потерпел поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Спортсмены встречались на турнире UFC 311. Двалишвили победил единогласным решением судей.

«Я знаю Умара уже на протяжении 10 лет и знаю, что его просто так не сломить. Вчерашний бой доказал, что он настоящий воин: не каждый может с такой травмой биться до конца. Я верю, что он, несомненно, добьётся своей цели. Выше голову, мой брат!» — написал Уланбеков на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Даже Хабиб не помог. Умар не справился с прессингом Двалишвили в чемпионском бою
Даже Хабиб не помог. Умар не справился с прессингом Двалишвили в чемпионском бою

Умар Нурмагомедов спаррингует с Генри Сехудо:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android