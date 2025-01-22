Уланбеков высказался об Умаре Нурмагомедове после его поражения в бою с Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Тагир Уланбеков, выступающий в наилегчайшем весе UFC, поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, который потерпел поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Спортсмены встречались на турнире UFC 311. Двалишвили победил единогласным решением судей.

«Я знаю Умара уже на протяжении 10 лет и знаю, что его просто так не сломить. Вчерашний бой доказал, что он настоящий воин: не каждый может с такой травмой биться до конца. Я верю, что он, несомненно, добьётся своей цели. Выше голову, мой брат!» — написал Уланбеков на своей странице в социальных сетях.

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