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Сехудо: Двалишвили — величайший боец легчайшего дивизиона

Сехудо: Двалишвили — величайший боец легчайшего дивизиона
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал грузинского бойца, чемпиона промоушена в легчайшем весе Мераба Двалишвили лучшим бойцом дивизиона в истории.

«Ян, О’Мэлли, Сехудо, Умар, Мораес, Альдо – он подрался со всеми и победил всех, можно сказать, на пике. Мераб – величайший боец легчайшего дивизиона», — приводит слова Генри Сехудо UFC Eurasia.

В последнем поединке Двалишвили победил Умара Нурмагомедова. Их бой состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало для 29-летнего спортсмена первым в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед.

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