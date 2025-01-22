Сехудо: Двалишвили — величайший боец легчайшего дивизиона

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал грузинского бойца, чемпиона промоушена в легчайшем весе Мераба Двалишвили лучшим бойцом дивизиона в истории.

«Ян, О’Мэлли, Сехудо, Умар, Мораес, Альдо – он подрался со всеми и победил всех, можно сказать, на пике. Мераб – величайший боец легчайшего дивизиона», — приводит слова Генри Сехудо UFC Eurasia.

В последнем поединке Двалишвили победил Умара Нурмагомедова. Их бой состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало для 29-летнего спортсмена первым в профессиональной карьере. Также на его счету 18 побед.