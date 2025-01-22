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Александр Усик: в детстве думал, что стану председателем колхоза

Александр Усик: в детстве думал, что стану председателем колхоза
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу мечтаний и ожиданий, которые у него были в детстве.

«Я хотел стать конюхом и быть главным на ферме и в селе. И вообще думал, буду председателем колхоза. Я рассказывал всем в селе, что у меня будет вертолёт и я буду очень богат. Что я буду путешествовать по всему миру и у меня будет дорогая машина, а они надо мной смеялись и говорили, что дурак думкой богатеет. А я неправильно понял эту пословицу и реально просто мечтал. А теперь у меня всё это есть. Я знаю, что, если будешь усердно работать, всё у тебя получится», – сказал Усик на канале Ring Magazine в YouTube.

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