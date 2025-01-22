Штырков: UFC логике не поддаётся, там могут сделать реванш Двалишвили — О`Мэлли

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», высказался о шансах соотечественника Петра Яна стать следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

«Бой Мераба Двалишвили против Петра Яна выглядит сейчас самым реалистичным. Давать сейчас бой Шону было бы странно с точки зрения со стороны спортивной составляющей. Но это UFC, и это логике не поддаётся, поэтому вполне могут сделать реванш Мераба и Шона. Ну и учитывая, какой бой показал Мераб, я думаю, что он начнёт диктовать свои условия», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.