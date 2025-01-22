Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдель-Азиз назвал сроки следующего боя Умара Нурмагомедова в UFC

Али Абдель-Азиз назвал сроки следующего боя Умара Нурмагомедова в UFC
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова, высказался о сроках возвращения россиянина после поражения от действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

«Завтра Умару предстоит операция на руке. Он вернётся в клетку в середине или начале лета», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Поражение от Двалишвили стало для уроженца Дагестана первым в карьере.

Материалы по теме
Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Умар Нурмагомедов спаррингует с Генри Сехудо

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android