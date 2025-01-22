Али Абдель-Азиз назвал сроки следующего боя Умара Нурмагомедова в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова, высказался о сроках возвращения россиянина после поражения от действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

«Завтра Умару предстоит операция на руке. Он вернётся в клетку в середине или начале лета», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Поражение от Двалишвили стало для уроженца Дагестана первым в карьере.

Материалы по теме Шлеменко назвал причину поражения Умара Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Умар Нурмагомедов спаррингует с Генри Сехудо