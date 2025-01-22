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Малыхин прокомментировал победу экс-чемпиона ONE на UFC 311

Малыхин прокомментировал победу экс-чемпиона ONE на UFC 311
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Экс-чемпион азиатского промоушена ONE в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал выступление бывшего соперника голландца Ренье де Риддера на UFC 311.
Напомним, де Риддер встретился с американцем Кевином Холландом и победил удушающим приёмом в первом раунде.

«Все говорили, что ONE это не уровень, а теперь пусть говорят, что бойцы UFC – не уровень. Де Риддер своему стилю не изменял. Как и во всех боях, он проходит в ближнюю ногу. Ну и, в принципе, дальше включает своё джиу-джитсу, которое его никогда не подводило. Это его главный козырь, он им правильно пользуется и не изменяет себе. Результат все увидели», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

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