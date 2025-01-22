Холлоуэй сказал, когда намерен провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй сообщил, что намерен провести следующий поединок летом.

«Международная неделя боёв?» — написал Холлоуэй в социальной сети X (ранее Twitter).

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и восемь поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Холлоуэй проиграл нокаутом в третьем раунде действующему обладателю титула в полулёгком весе грузину Илии Топурии.

Материалы по теме Дана Уайт представил собственный топ-5 лучших выступлений бойцов в 2024 году

Холлоуэй в ярком бою победил Родригеса на турнире UFC Вегас 42