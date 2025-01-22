Копылов: сейчас нет человека, который остановит Махачева в лёгком весе

Российский боец UFC Роман Копылов высказался о доминировании соотечественника Ислама Махачева в лёгком весе (до 70 кг) организации.

«Сейчас вряд ли кто-то составит ему конкуренцию. Он будет рассматривать вариант со вторым поясом. Вряд ли Ислам будет драться с Мухаммадом. Если Белал останется чемпионом в полусреднем дивизионе, Махачев будет защищать пояс в своём весе. Но пока нет человека, который сможет его остановить», — сказал Копылов в интервью YouTube-каналу Meta Fight.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

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