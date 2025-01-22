Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Слишком поздно». Усик рассказал, как тренеры отказывали ему в желании заниматься боксом

«Слишком поздно». Усик рассказал, как тренеры отказывали ему в желании заниматься боксом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что не сразу попал в боксёрский зал, несмотря на желание заниматься.

«Мой отец сказал: «Сын, ты можешь. Я верю в тебя». Я спросил, почему именно бокс. Он ответил: «Это классный спорт. Попытайся».

Я пришёл в один зал: «Сколько тебе лет?» Я сказал, что 15. Мне ответили, что слишком поздно. Когда я вернулся домой, я не стал разговаривать с отцом, а решил, что попытаюсь снова. Я пошёл в другой зал, мне отказали и там.

Однажды мы сидели с другом, и мимо проходил знакомый: «Эй, куда ты идёшь?» Он шёл на бокс, в старую школу. Там был новый тренер, и он брал всех. Я вернулся домой, взял майку, перчатки, и мы пошли вместе», — сказал Усик в интервью The Ring Magazine.

Материалы по теме
Менеджер Чжан Чжилэя: хотим провести бой с Усиком до конца года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android