«Слишком поздно». Усик рассказал, как тренеры отказывали ему в желании заниматься боксом

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что не сразу попал в боксёрский зал, несмотря на желание заниматься.

«Мой отец сказал: «Сын, ты можешь. Я верю в тебя». Я спросил, почему именно бокс. Он ответил: «Это классный спорт. Попытайся».

Я пришёл в один зал: «Сколько тебе лет?» Я сказал, что 15. Мне ответили, что слишком поздно. Когда я вернулся домой, я не стал разговаривать с отцом, а решил, что попытаюсь снова. Я пошёл в другой зал, мне отказали и там.

Однажды мы сидели с другом, и мимо проходил знакомый: «Эй, куда ты идёшь?» Он шёл на бокс, в старую школу. Там был новый тренер, и он брал всех. Я вернулся домой, взял майку, перчатки, и мы пошли вместе», — сказал Усик в интервью The Ring Magazine.