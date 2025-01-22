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Чарльз Оливейра заявил о готовности провести реванш с Максом Холлоуэем

Чарльз Оливейра заявил о готовности провести реванш с Максом Холлоуэем
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о готовности провести реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

Напомним, бойцы встречались в рамках полулёгкого веса в 2015 году, и тогда Холлоуэй досрочно победил в первом раунде.

«Мы уже встречались, но тогда я получил травму в самом начале, поэтому у нас не получилось настоящего боя. Думаю, мы оба заслуживаем того, чтобы этот поединок состоялся», — приводит слова Оливейры пресс-служба UFC.

Ранее Холлоуэй назвал сроки следующего выступления в UFC.

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