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Камару Усман: Махачев не дрался с первым претендентом с тех пор, как стал чемпионом

Камару Усман: Махачев не дрался с первым претендентом с тех пор, как стал чемпионом
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Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о чемпионстве россиянина Ислама Махачева, уже более двух лет удерживающего титул в лёгком весе (до 70 кг).

«Мы не можем увидеть бой Ислама с настоящим претендентом. Каждый раз, когда назначается бой, кто-то слетает, а затем кто-то выходит на замену. Кажется, Ислам не дрался с первым претендентом с тех пор, как стал чемпионом», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Махачев «задушил» в первом раунде 10-го номера рейтинга бразильца Ренато Мойкано.

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