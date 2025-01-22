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Сехудо сказал, с кем должен подраться Махачев, если останется в лёгком весе UFC

Сехудо сказал, с кем должен подраться Махачев, если останется в лёгком весе UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен сразиться с грузином Илией Топурией в том случае, если не поднимется в следующий дивизион.

«Ислам вправе сказать: «Дайте мне того парня, дайте мне этого парня, я хочу подняться в весе». И я уверен, что Дана Уайт позволит ему это сделать.

Если говорить о следующем претенденте, вместо Чарльза Оливейры я бы предпочел Илию Топурию. Моим первым выбором был бы вызов Белала Мухаммада или Рахмонова. В противном случае я бы выбрал Илию Топурию», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

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