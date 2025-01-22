Джамал Хилл прокомментировал досрочное поражение от Прохазки на UFC 311

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал досрочное поражение в поединке с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 311.

«Прежде всего поздравляю Иржи. Ты отлично перестроился и дал мне чертовский бой! Спасибо всем, кто поддержал меня. Я по-настоящему ценю вас! Мой огонь никогда не горел ярче ради будущего!

Бои с элитой — честь и благословение, и я не отношусь к этому как к должному. И да, бывают тяжёлые уроки, но это мой путь, и я собираюсь вернуться на правильный путь! Ненависть исходит от тех, кто ниже, и они хотят опустить вас до своего уровня! Моя голова поднята, и я не могу дождаться момента, когда засияю снова. Мы идём дальше!» — написал Хилл в социальных сетях.