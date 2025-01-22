Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл прокомментировал досрочное поражение от Прохазки на UFC 311

Джамал Хилл прокомментировал досрочное поражение от Прохазки на UFC 311
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал досрочное поражение в поединке с чехом Иржи Прохазкой, состоявшемся на турнире UFC 311.

«Прежде всего поздравляю Иржи. Ты отлично перестроился и дал мне чертовский бой! Спасибо всем, кто поддержал меня. Я по-настоящему ценю вас! Мой огонь никогда не горел ярче ради будущего!

Бои с элитой — честь и благословение, и я не отношусь к этому как к должному. И да, бывают тяжёлые уроки, но это мой путь, и я собираюсь вернуться на правильный путь! Ненависть исходит от тех, кто ниже, и они хотят опустить вас до своего уровня! Моя голова поднята, и я не могу дождаться момента, когда засияю снова. Мы идём дальше!» — написал Хилл в социальных сетях.

Материалы по теме
Прохазка остроумно ответил на вопрос о полученном тычке в глаз в бою с Хиллом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android