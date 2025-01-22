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Усик: свой первый боксёрский поединок я проиграл

Усик: свой первый боксёрский поединок я проиграл
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Бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что свой первый боксёрский поединок на любительском ринге он проиграл.

«Я проиграл свой первый бой. Да, я проиграл свой первый бой… Как я себя чувствовал? Плохо (смеётся). Я подумал: «Вау, я не лучший боксёр». А мой тренер сказал: «Эй, не переживай, в следующий раз ты победишь». Я засомневался, может, мне остановиться, потому что я проиграл?

Я пришёл домой, поговорил с отцом и сказал ему, что проиграл, а он сказал: «Да никаких проблем! Попытайся снова», — сказал Усик в интервью The Ring Magazine.

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