Глава IBA Кремлёв обратился с официальным письмом к Дональду Трампу

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв обратился с официальным письмом к 47-му президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

«Уважаемый президент Трамп.

Мы хотели бы искренне поздравить вас с инаугурацией как президента Соединённых Штатов. Это событие ознаменует не только новую главу в вашей выдающейся политической карьере, но и поворотный момент для Соединённых Штатов и мирового сообщества.

Хотелось бы выразить нашу искреннюю благодарность за вашу принципиальную позицию касательно участия атлетов на женских соревнованиях по боксу, выраженную вами в момент проведения Олимпийских игр – 2024 в Париже. Ваша приверженность честной конкуренции и защите женского бокса находит отклик в спортивном сообществе.

IBA поддерживает принятый закон США о запрете участия трансгендерных спортсменов в женском спорте. В частности, наше внимание обращено на Международный олимпийский комитет (МОК), который, мы верим, выиграет от обновления руководства, которое произойдёт в марте. Мы верим, что для МОК и других международных организаций принципиально важно пересмотреть свои правила во избежание неравенства в будущем. И мы искренне надеемся, что ваше лидерство в этом вопросе инициирует дискуссии в спортивных сообществах.

Отметим, что МОК и его нынешнее руководство привели олимпийское движение к упадку из-за недальновидных действий и плохого управления. Было объявлено, что бокс исключён из программы Олимпиады-2028. Мы были бы признательны, если бы ваша команда обратила внимание на ситуацию.

Президент и генеральный директор IBA готовы к сотрудничеству с вашей администрацией в вопросах, касающихся развития бокса в Соединённых Штатах. Последний чемпионат мира по боксу IBA прошёл в США в 2007 году. Мы заинтересованы в том, чтобы вернуть это событие в вашу страну», — говорится в заявлении.