Сехудо: Умар Нурмагомедов устал ко второму раунду в бою с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал победу грузина Мераба Двалишвили в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

«Я пересмотрел бой, и да, Мераб выиграл, чуваки. Мераб выиграл третий, четвёртый и пятый раунд. Я считаю, что Умар устал ко второму раунду. Не знаю, перетренировался ли он или причина в другом, но в нём не было обычной живости. Он дышал открытым ртом», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

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