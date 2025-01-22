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Вадим Немков объяснил отказ от третьего боя с американцем Андерсоном

Вадим Немков объяснил отказ от третьего боя с американцем Андерсоном
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков объяснил отказ от третьего боя с американцем Кори Андерсоном, который должен был состоятся 25 января в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне не было смысла драться с Кори. Во-первых, его нет ни в одном рейтинге тяжеловесов. Он полутяжеловес. Во-вторых, этот реванш нужен ему, а не мне. Я победил его в пятираундовом бою. В чемпионском. В первом бою он меня головой рассёк, а не я его, так что ко мне вопросов нет. Я его раскатал 4-1 или 5-0 во втором бою», — приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 25 января Немков сразится с американцем Тимоти Джонсоном.

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