Умар Нурмагомедов отстранён от боёв на полгода после поражения от Двалишвили

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала медицинские отстранения участников турнира UFC 311, состоявшегося в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).
Российский боец Умар Нурмагомедов, проигравший единогласным решением действующему чемпиону промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабу Двалишвили, отстранён от выступлений на полгода.
Напомним, Нурмагомедов сломал руку в первом раунде.
Ранее менеджер россиянина Али Абдель-Азиз назвал сроки его следующего поединка в престижнейшей организации мира.
Умар Нурмагомедов спаррингует с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо