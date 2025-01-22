Умар Нурмагомедов отстранён от боёв на полгода после поражения от Двалишвили

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала медицинские отстранения участников турнира UFC 311, состоявшегося в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Российский боец Умар Нурмагомедов, проигравший единогласным решением действующему чемпиону промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабу Двалишвили, отстранён от выступлений на полгода.

Напомним, Нурмагомедов сломал руку в первом раунде.

Ранее менеджер россиянина Али Абдель-Азиз назвал сроки его следующего поединка в престижнейшей организации мира.

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