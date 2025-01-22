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Вадим Немков: честно говоря, меня всё устраивает в PFL

Вадим Немков: честно говоря, меня всё устраивает в PFL
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Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков назвал условие, при котором продолжит сотрудничать с промоушеном PFL.

«Бой с Тимоти Джонсоном является последним по контракту. Изначально мы заключили соглашение с PFL на два года и четыре боя. А состоялся только один поединок. Честно говоря, меня всё устраивает в PFL. Дело в том, что я нахожусь на пике своей бойцовской карьеры и чувствую себя отлично. Если руководство лиги обеспечит мне то, что обещали с самого начала, то есть три или четыре боя в год, то меня устроит», — приводит слова Немкова портал MMAJunkie.

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