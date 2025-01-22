Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдель-Азиз сообщил, когда Ислам Махачев проведёт следующий поединок в UFC

Али Абдель-Азиз сообщил, когда Ислам Махачев проведёт следующий поединок в UFC
Комментарии

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, сообщил, когда его подопечный проведёт следующий поединок в североамериканской лиге.

«Ислам будет драться в начале лета, погнали», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.

Материалы по теме
Последний бой брата Хабиба в PFL? Махачев освободит путь в лучшую лигу мира
Последний бой брата Хабиба в PFL? Махачев освободит путь в лучшую лигу мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android