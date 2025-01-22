Табисо Мчуну: трудно отказаться от выгодных предложений, которые будут поступать Фьюри

Бывший претендент на пояса WBC и WBO в первом тяжелом весе Табисо Мчуну из ЮАР высказался относительно решения британца Тайсона Фьюри в очередной раз завершить карьеру.

«Я не знаю, окончательное ли это решение Фьюри или нет. Всё зависит от обстоятельств. На таком уровне трудно отказаться от спорта и выгодных предложений, которые ему будут поступать. Ты всегда сомневаешься в себе и нуждаешься в поддержке, чтобы продолжить доказывать свою состоятельность. Я верю, что он примет взвешенное решение. Но я не должен заботиться о Фьюри, у меня 31 января в Москве очень важный поединок против Гаджимагомедова. Мне есть чем забивать голову», — сказал Мчуну в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.