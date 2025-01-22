Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношениях со Златаном Ибрагимовичем

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев рассказал об отношениях с бывшим капитаном сборной Швеции по футболу, а ныне советником ФК «Милан» Златаном Ибрагимовичем.

«Удалось ли мне сыграть со Златаном в футбол? Не, ни разу. Да мне и не хочется. Что я с ним буду играть. Проход сделаю и всё (смеётся). Я с ним не тренировался. Но Златан привозил своих сыновей, говорил, что они мои большие фанаты. Хотя и с ними, считай, тренировки не было. В зал тогда пришло много фанатов, и я с его детьми только потянуться успел. Поддерживаем ли связь? Перед боем обычно Златан пишет, потом с победой после поединка поздравляет. Но такого, чтобы мы писали друг другу каждый день, нет», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Чимаев и Ибрагимович знакомы и несколько раз тренировались вместе в Швеции в зале All Stars.