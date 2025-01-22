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Хамзат Чимаев ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Хамзат Чимаев ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев рассказал, когда планирует провести следующий бой в североамериканском промоушене и сколько раз хочет выступить в 2025 году.

— Сколько в 2025 году ты бы хотел провести боёв при идеальном раскладе?
— Хотел после их боя [реванша между дю Плесси и Стриклендом] в Америке провести поединок против чемпиона. В UFC пообещали мне это. Где-то после Рамадана, в мае-июне, чтобы в форму прийти [проведу бой]. А потом в октябре, в Абу-Даби. То есть завоевать пояс и защитить его. Посмотрим, что получится.

— Что насчёт визы в США?
— Да, скоро полечу в Абу-Даби и подам документы на визу, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

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