Хамзат Чимаев ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев рассказал, когда планирует провести следующий бой в североамериканском промоушене и сколько раз хочет выступить в 2025 году.

— Сколько в 2025 году ты бы хотел провести боёв при идеальном раскладе?

— Хотел после их боя [реванша между дю Плесси и Стриклендом] в Америке провести поединок против чемпиона. В UFC пообещали мне это. Где-то после Рамадана, в мае-июне, чтобы в форму прийти [проведу бой]. А потом в октябре, в Абу-Даби. То есть завоевать пояс и защитить его. Посмотрим, что получится.

— Что насчёт визы в США?

— Да, скоро полечу в Абу-Даби и подам документы на визу, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.