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Чарльз Оливейра: было бы здорово отомстить Махачеву за поражение. У чемпиона есть имя!

Чарльз Оливейра: было бы здорово отомстить Махачеву за поражение. У чемпиона есть имя!
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра хотел бы провести реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым и отомстить ему за поражение.

«На самом деле было бы здорово отомстить Махачеву за поражение. Мне всегда удавалось отомстить тем парням, которые побеждали меня в прошлом. Стать чемпионом, победив парня, который побил меня когда-то, ещё лучше. У чемпиона есть имя — это Чарльз Оливейра», — приводит слова Оливейры портал Cageside.

Напомним, бой между Оливейрой и Махачевым состоялся на турнире UFC 280 в октябре 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Победу удушающим приёмом тогда одержал Ислам Махачев.

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